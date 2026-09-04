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Un arbitre turc ne connaît pas les règles du foot
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 14:16
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Un arbitre turc ne connaît pas les règles du foot

Un arbitre turc ne connaît pas les règles du foot

Ça sent la magouille. Du moins, on l’espère pour justifier le ridicule de monsieur Ayberk Demirbaş , arbitre de Bursaspor-Istanbulspor en deuxième division turque, qui a décidé de siffler hors-jeu sur une touche d’équipe visiteuse . Un coup de sifflet incompréhensible, alors que l’attaquant, situé devant les défenseurs, venait de recevoir la touche dans ses pieds.

Autre truc chelou, l’arbitre a décidé de rendre la balle au gardien de Bursaspor , qui a pu dégager les siens sous les yeux médusés des 22 acteurs. En tout cas, les Yeşil Timsahlar n’en demandaient pas tant à l’homme en rouge, vainqueurs sans soucis d’Istanbulspor, 4-0.…

ABS pour SOFOOT.com

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