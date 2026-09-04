Un arbitre turc ne connaît pas les règles du foot
Ça sent la magouille. Du moins, on l’espère pour justifier le ridicule de monsieur Ayberk Demirbaş , arbitre de Bursaspor-Istanbulspor en deuxième division turque, qui a décidé de siffler hors-jeu sur une touche d’équipe visiteuse . Un coup de sifflet incompréhensible, alors que l’attaquant, situé devant les défenseurs, venait de recevoir la touche dans ses pieds.
Autre truc chelou, l’arbitre a décidé de rendre la balle au gardien de Bursaspor , qui a pu dégager les siens sous les yeux médusés des 22 acteurs. En tout cas, les Yeşil Timsahlar n’en demandaient pas tant à l’homme en rouge, vainqueurs sans soucis d’Istanbulspor, 4-0.…
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