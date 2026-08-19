Un arbitre de Ligue 1 condamné à 6 mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Un arbitre de Ligue 1 condamné à 6 mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Abdelatif Kherradji, arbitre principal de Ligue 1 depuis deux ans, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour violences conjugales par le tribunal correctionnel de Nîmes, selon L’Équipe . La procureure avait requis 18 mois avec exécution provisoire.

Ces violences ont été commises sur l’ancienne compagne de l’arbitre, qui l’accuse de l’avoir, le soir du 13 mars dernier, attrapée par le cou avant de la violenter pour l’empêcher de quitter le domicile du couple, puis deux mois plus tard de l’avoir attrapé par l’épaule avant de la plaquer contre un mur. À la barre, Abdelatif Kherradji avait affirmé que c’était elle qui l’avait frappé, en lui adressant coups de poing et coups de pied, et qu’il avait dû se protéger, sans jamais la molester.…

NB pour SOFOOT.com