information fournie par So Foot • 26/11/2023 à 22:58

Un arbitre allemand égale un record et se fait les croisés dans le même match

Encore une blessure aux croisés.

Felix Brych, arbitre international allemand, a vécu un match très particulier ce samedi, alors qu’il dirigeait la rencontre entre l’Eintracht Francfort et le VfB Stuttgart. L’homme en noir fêtait son 344 e match de Bundesliga, égalant le record du plus grand nombre de matchs arbitrés dans le championnat allemand détenu par Wolfgang Stark depuis mai 2017. Sauf qu’il s’est blessé à la 32 e minute. Soigné par les kinésithérapeutes et les médecins du club local, il a terminé la première période, mais n’a pas pu revenir après la pause.…

AEC pour SOFOOT.com