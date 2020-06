Un appel pour un budget de 500 milliards d'euros pour le Pacte vert européen

Quelque 700 jeunes activistes, climatologues, syndicalistes, économistes, entrepreneurs et élus locaux, nationaux et européens, estiment que la proposition de plan de relance de l'Union européenne n'apporte pas assez de garanties en terme d'écologie.

(Photo d'illustration) ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Deux semaines avant un sommet européen consacré à l'examen d'un projet de plan de relance massif de l'économie européenne, quelque 700 jeunes activistes, climatologues, syndicalistes, économistes, entrepreneurs et élus locaux, nationaux et européens lancent un appel aux dirigeants de l'UE pour réclamer un budget de 500 milliards d'euros par an pour financer le Pacte Vert européen, menacé par la crise du coronavirus.

L'appel, déjà signé par plus d'un million de personnes, et la pétition sont publiés mardi 2 juin. "Avec 3 solutions - l'arrêt des subventions et des investissements (dans les énergies) fossiles, une véritable banque du climat et un réel budget climatique - nous pouvons mobiliser plus de 500 milliards d'euros par an", soutiennent les signataires.

Les députés européens Pierre Larrouturou (social-démocrate) et David Cormand (Verts), la représentante du mouvement 'Youth for Climate' pour la Belgique Adélaïde Charlier, l'ancien vice-président du GIEC Jean-Pascal Van Ypersele et Wendel Trio, directeur de l'ONG Climate Action Network Europe sont les porte-parole de cette action.

Présenté par la Commission européenne la semaine dernière, le plan prévoit une capacité d'emprunt de 750 milliards d'euros sur quatre ans pour renforcer un budget de 1.100 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Il doit permettre "d'acheminer de nouvelles ressources pour le Pacte vert et le numérique, les deux priorités de l'UE" , a assuré la présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen.

Sa proposition ne convainc pas les signataires et initiateurs de l'appel. "Si l'UE a désormais une proposition de plan de relance, celle-ci n'est à ce stade qu'une base de négociation. Trop peu de garanties ont été apportées sur la 'verdeur'" de la relance et il est clair que pour trouver un consensus, il faudra s'accorder sur la création de nouvelles ressources propres pour le budget européen, sans trop peser sur les budgets nationaux", insistent-ils dans un communiqué.

L'interdiction des investissements et des subventions dans le domaine des énergies fossiles permettrait de dégager plus de 112 milliards d'euros par an, font-ils valoir. Cette demande est soutenue par les responsables des quatre principaux groupes politiques du Parlement européen, signataires de l'appel.

Une Banque du Climat fournissant 300 milliards d'euros par an sous forme de prêts à taux zéro et un budget climat doté de 100 milliards par an par la combinaison d'un impôt européen de 5% sur les bénéfices des grandes entreprises, ajusté en fonction de leur empreinte carbone, et par d'autres ressources propres compléteraient les financements.