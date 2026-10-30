Un ancien sélectionneur de la Chine préconise à Kylian Mbappé de s'entourer de bons avocats

Un conseil d’ami ? José Antonio Camacho sait de quoi il parle. L’ancien sélectionneur espagnol peut se vanter d’avoir deux points communs avec Kylian Mbappé : le premier, celui d’avoir évolué sous les couleurs du Real Madrid, pendant 15 ans de 1974 à 1989. Le second, c’est celui d’être parvenu à se mettre à dos la deuxième puissance mondiale , rien que ça.

Camacho a été le sélectionneur de la Chine de 2011 à 2013 et, de passage dans l’émission El Partidazo de COPE, il ne s’est pas montré très rassurant après la polémique monstre dans laquelle se trouve l’avant-centre français : « Je conseille à Mbappé de s’entourer de bons avocats. La Chine coupe les liens de façon immédiate, et ensuite ce sera à vous de vous débrouiller avec la FIFA, l’UEFA ou toute autre instance compétente ». …

MB pour SOFOOT.com