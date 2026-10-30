 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien sélectionneur de la Chine préconise à Kylian Mbappé de s'entourer de bons avocats
information fournie par So Foot 30/10/2026 à 16:21

Ajouter Boursorama à vos sources

Un ancien sélectionneur de la Chine préconise à Kylian Mbappé de s'entourer de bons avocats

Un ancien sélectionneur de la Chine préconise à Kylian Mbappé de s'entourer de bons avocats

Un conseil d’ami ? José Antonio Camacho sait de quoi il parle. L’ancien sélectionneur espagnol peut se vanter d’avoir deux points communs avec Kylian Mbappé : le premier, celui d’avoir évolué sous les couleurs du Real Madrid, pendant 15 ans de 1974 à 1989. Le second, c’est celui d’être parvenu à se mettre à dos la deuxième puissance mondiale , rien que ça.

Camacho a été le sélectionneur de la Chine de 2011 à 2013 et, de passage dans l’émission El Partidazo de COPE, il ne s’est pas montré très rassurant après la polémique monstre dans laquelle se trouve l’avant-centre français : « Je conseille à Mbappé de s’entourer de bons avocats. La Chine coupe les liens de façon immédiate, et ensuite ce sera à vous de vous débrouiller avec la FIFA, l’UEFA ou toute autre instance compétente ».

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bordeaux en Régional 1, c’est aussi une galère pour les adversaires
    Bordeaux en Régional 1, c’est aussi une galère pour les adversaires
    information fournie par So Foot 30.10.2026 16:55 

    C’est ça de jouer contre un club six fois champion de France. Redescendus au plus haut échelon régional (toujours plus sympa de le dire comme ça), les Girondins de Bordeaux pèsent trop lourd. Le club au scapulaire pose un souci d’organisation à ses adversaires ... Lire la suite

  • Le propriétaire de Manchester City sous le coup d’une nouvelle affaire
    Le propriétaire de Manchester City sous le coup d’une nouvelle affaire
    information fournie par So Foot 30.10.2026 16:38 

    Ça commence à faire beaucoup. Manchester City est depuis des semaines sous la menace de très lourdes sanctions, pouvant même entraîner une relégation du club, pour avoir enfreint les règles du championnat anglais. Pour ne rien arranger, c’est son propriétaire émirien, ... Lire la suite

  • Un nouveau forfait pour les Bleus
    Un nouveau forfait pour les Bleus
    information fournie par So Foot 30.10.2026 16:22 

    Pas de salades concernant le Périgourdin.. Zinédine Zidane devra de nouveau innover en défense lors du prochain rassemblement : Maxence Lacroix s’est bien déchiré les ischios-jambiers de la jambe gauche en League Cup face à Liverpool d’après RMC. « Max s’est blessé ... Lire la suite

  • Rallye du Dakar
    Rallye: Le Dakar 2027 se déroulera au Portugal et au Maroc, selon les organisateurs
    information fournie par Reuters 30.10.2026 16:04 

    Le Dakar 2027 se déroulera ‌au Maroc après un prologue et une première étape au Portugal, ont annoncé vendredi les ​organisateurs Amaury Sport Organisation (ASO), cinq jours après avoir révélé que la course n'aurait pas lieu en Arabie saoudite en raison de la situation ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank