Un ancien président du PSG se dit prêt à tourner la page du Parc des Princes

Michel demi-mots.

Faisant partie des candidats au rachat du Stade de France pour 2025, le Paris Saint-Germain pourrait donc bientôt quitter le Parc des Princes. Un possible déménagement qui divise énormément. Michel Denisot (78 ans), président du PSG entre 1991 et 1998, a eu l’occasion de dévoiler son opinion à ce sujet. L’homme qui vient de quitter la présidence de la Berrichonne de Châteauroux ne s’est pas vraiment offusqué de ce possible changement d’enceinte pour le club parisien. « Je n’ai pas vraiment d’avis tranché là-dessus , a-t-il déclaré sur les ondes d’Europe 1 . Quand je vais au Parc, parce que ça m’est arrivé quelques fois, mais pas si souvent depuis que je n’y suis plus, c’est vrai que je ressens quelque chose de particulier. Il y a beaucoup de choses qui me reviennent, de mémoire, de sensation, de plaisir de se retrouver là parce qu’on y a vécu des grands moments. Mais après, la page peut se tourner. Personnellement, ça ne me choque pas beaucoup. » …

MLM pour SOFOOT.com