Un ancien Nantais et international algérien rejoint Brighton
Une carrière qui décolle. Jaouen Hadjam va découvrir la Premier League, en signant un contrat de cinq ans à Brighton contre 11 millions d’euros fixe et 2 de bonus. Celui qui vient de passer deux saisons et demi aux Young Boys de Berne a pris de l’épaisseur : il a découvert la Ligue des champions (6 matchs), la Ligue Europa, et s’est installé en équipe nationale d’Algérie (21 sélections), avec laquelle il a disputé la dernière Coupe du monde.
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