Un ancien joueur du PSG va signer en 7e division

Un ancien joueur du PSG va signer en 7e division

De l’Iran aux pelouses amateures des Hauts-de-France, il n’y a qu’un pas. Libre depuis son départ du Persépolis FC , Serge Aurier devrait s’engager en Régional 2 avec le FC Montigny-en-Gohelle selon les informations de La Voix du Nord .

Après des passages récents en Espagne, en Angleterre et en Turquie, l’arrière droit de 33 ans devrait donc dire adieu au monde du football professionnel. …

MB pour SOFOOT.com