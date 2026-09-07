Un ancien joueur du PSG va signer en 7e division
De l’Iran aux pelouses amateures des Hauts-de-France, il n’y a qu’un pas. Libre depuis son départ du Persépolis FC , Serge Aurier devrait s’engager en Régional 2 avec le FC Montigny-en-Gohelle selon les informations de La Voix du Nord .
Après des passages récents en Espagne, en Angleterre et en Turquie, l’arrière droit de 33 ans devrait donc dire adieu au monde du football professionnel. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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