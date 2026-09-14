Un ancien joueur du PSG devient sélectionneur de l'Équateur

Il fera La Tri. L’Équateur a un nouveau sélectionneur. Il s’agit de Marcelo Gallardo , ancien coach de River Plate et accessoirement entraîneur le plus titré des Millonarios . Avant d’y glaner 14 trophées, dont deux Copas Libertadores, l’ancien joueur du PSG y était arrivé en 2014 comme entraîneur, effectuant un court passage à Al-Ittihad en 2023-2024. De quoi planter quelques graines ambitieuses à Francisco Egas, le président de la fédé équatorienne : « Nous avons du talent, de la structure et de l’ambition. Nous sommes prêts. »

Pour sa première expérience sur le banc d’une sélection , l’Argentin succède à un compatriote, Sebastián Beccacece. Le sosie non officiel de Brice de Nice avait explosé de joie après la victoire des siens contre l’Allemagne à la Coupe du monde (2-1), mais ce fut de courte durée : le parcours des coéquipiers de Willian Pacho s’était achevé en seizièmes de finale, après une défaite nette contre le Mexique (0-2).…

UL pour SOFOOT.com