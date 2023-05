information fournie par So Foot • 16/05/2023 à 12:49

Un ancien joueur du Bayern Munich nommé entraîneur d’un club belge

Trois clubs durant sa carrière de joueur, mais déjà neuf en tant qu’entraîneur.

Thorsten Fink a été nommé entraîneur de Saint-Trond, club évoluant en Jupiler Pro League. L’Allemand de 55 ans, ancien milieu de terrain, prend les rênes d’une équipe qui a fini à la douzième place du championnat belge et qui était précédemment entraînée par un compatriote en la personne de Bernd Hollerbach. C’est tout simplement la 9 e aventure pour celui qui exerce le métier d’entraîneur depuis 2008 et un premier poste à Ingolstadt, avant de passer par le FC Bâle, Hambourg, l’APOEL Nicosie, l’Austria Vienne, Grasshopper, le Vissel Kobe et le Riga FC.…

MLM pour SOFOOT.com