Un ancien joueur de Serie D condamné à perpétuité pour féminicide

Giovanni Padovani, ancien espoir italien U17, a été condamné​ ce lundi à la réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d’assises de Bologne, selon le Corriere di Bologna . L’ancien défenseur central de Sancataldese (Serie D), reconnu coupable pour le meurtre de son ex-petite amie Alessandra Matteuzzi, tuée à coups de marteau, de pieds et de poings à l’âge de 56 ans le 23 août 2022 à Bologne, a reconnu les faits : « Ce que j’ai fait est très grave et impardonnable. » La Cour d’assises bolonaise, qui a reconnu que ce meurtre avait été « prémédité » et réalisé dans des « circonstances aggravantes » , a également condamné l’Italien âgé de 28 ans à verser une somme totale de 100 000 euros de dommages et intérêts à la famille de la victime, qui avait dénoncé les situations de harcèlement que subissait régulièrement la quinquagénaire, avant cette agression mortelle.

Une affaire qui fait écho à un autre féminicide, celui de Giulia Cecchettin, qui fait grand bruit et Italie et à propos duquel Society a consacré dans son dernier numéro un reportage.…

JBC pour SOFOOT.com