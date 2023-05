Un ancien joueur de Ligue 1 devenu entraîneur fait monter Frosinone en Serie A

Un joueur qui rappelle de très bons comme de très mauvais souvenirs.

Grâce à sa victoire lundi soir face à la Reggina (3-1), Frosisone a obtenu sa montée en Serie A. Leaders de Serie B avec 71 points dont 10 d’avance sur Bari, 3 e , les Giallazzurri retrouvent le plus haut échelon du football italien, quatre ans après l’avoir quitté. C’est qui plus est, après 2015 et 2018, la troisième fois que Frosisone parvient à monter en Serie A. Une domination qui se mesure par les 21 victoires sur 35 possibles et par la prouesse d’être dans le même temps la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat (54 buts marqués et 21 encaissés). L’équipe est par ailleurs entraînée par l’ancien Lyonnais Fabio Grosso.…

MLM pour SOFOOT.com