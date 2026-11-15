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Un ancien international français pense avoir la solution pour les latéraux
information fournie par So Foot 15/11/2026 à 10:03

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Un ancien international français pense avoir la solution pour les latéraux

Un ancien international français pense avoir la solution pour les latéraux

Tout était devant nos yeux alors. Alors que Zinédine Zidane et son staff peinent à trouver des solutions pour les latéraux, Léo Dubois, qui a porté 13 fois le maillot des Bleus, pense avoir une idée. Interrogé par RMC Sport, l’ancien joueur de Lyon a deux favoris au poste de latéral droit : « Je trouve qu’on a vraiment des bons latéraux et qu’on n’arrive pas forcément à s’en rendre compte tout le temps. […] Koundé et Kalulu, à droite, c’est un bon numéro un avec un numéro deux qui tient la route. Malheureusement, là, ils sont tous les deux blessés. Mais moi, Koundé, j’aime beaucoup son profil. »

« Pas de profils pour bousculer la concurrence  »

S’il ne voit « pas de profils capables, d’ici deux ans, de vraiment s’imposer et bousculer une concurrence » , Dubois, retraité depuis un an, demande à Zizou de faire preuve de patience, notamment pour des joueurs comme Adrien Truffert. Selon l’ancien Canari, un joueur comme Warren Zaïre-Emery, qui devrait être titularisé au milieu face à la Turquie ce dimanche soir, a tout à fait sa place à droite, mais le problème central reste la formation.…

TM pour SOFOOT.com

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