Un ancien international français pense avoir la solution pour les latéraux

Tout était devant nos yeux alors. Alors que Zinédine Zidane et son staff peinent à trouver des solutions pour les latéraux, Léo Dubois, qui a porté 13 fois le maillot des Bleus, pense avoir une idée. Interrogé par RMC Sport, l’ancien joueur de Lyon a deux favoris au poste de latéral droit : « Je trouve qu’on a vraiment des bons latéraux et qu’on n’arrive pas forcément à s’en rendre compte tout le temps. […] Koundé et Kalulu, à droite, c’est un bon numéro un avec un numéro deux qui tient la route. Malheureusement, là, ils sont tous les deux blessés. Mais moi, Koundé, j’aime beaucoup son profil. »

« Pas de profils pour bousculer la concurrence »

S’il ne voit « pas de profils capables, d’ici deux ans, de vraiment s’imposer et bousculer une concurrence » , Dubois, retraité depuis un an, demande à Zizou de faire preuve de patience, notamment pour des joueurs comme Adrien Truffert. Selon l’ancien Canari, un joueur comme Warren Zaïre-Emery, qui devrait être titularisé au milieu face à la Turquie ce dimanche soir, a tout à fait sa place à droite, mais le problème central reste la formation.…

TM pour SOFOOT.com