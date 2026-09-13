Un ancien havrais s'envole pour la Libye

Le mercato n’est pas tout à fait terminé. Libre de tout contrat après avoir disputé la deuxième partie de la saison passée sous les couleurs du Havre, Sofiane Boufal s’apprête à rejoindre la Libye . Selon le media marocain Hespress , le lion de l’Atlas est arrivé sur place pour s’engager avec le club d’Al-Ittihad Tripoli.

Après l’Angleterre, l’Espagne, le Qatar et la Belgique, Boufal exporte donc ses tours de magie dans un nouveau championnat. Avec l’espoir de pouvoir continuer à régaler les fans de foot, du haut de ses 32 ans.…

TB pour SOFOOT.com