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Un ancien havrais s'envole pour la Libye
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 15:25
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Un ancien havrais s'envole pour la Libye

Un ancien havrais s'envole pour la Libye

Le mercato n’est pas tout à fait terminé. Libre de tout contrat après avoir disputé la deuxième partie de la saison passée sous les couleurs du Havre, Sofiane Boufal s’apprête à rejoindre la Libye . Selon le media marocain Hespress , le lion de l’Atlas est arrivé sur place pour s’engager avec le club d’Al-Ittihad Tripoli.

Après l’Angleterre, l’Espagne, le Qatar et la Belgique, Boufal exporte donc ses tours de magie dans un nouveau championnat. Avec l’espoir de pouvoir continuer à régaler les fans de foot, du haut de ses 32 ans.…

TB pour SOFOOT.com

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