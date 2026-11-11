Un ancien espoir d'un FC Rouen meurt d'une crise cardiaque à La Réunion
Il avait 22 ans. Natif du Havre, formé au FC Rouen, dont il était brièvement passé par l’équipe-première avec laquelle il avait inscrit un but au Stade Diochon, le latéral gauche Wanis Honsor est mort ce mercredi d’un arrêt cardiaque à l’entraînement avec le Saint-Denis FC de la Réunion , qu’il avait rejoint en début d’année.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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