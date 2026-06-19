Un ancien entraîneur de Première Ligue rejoint Hervé Renard dans le staff tunisien

Un ancien entraîneur de Première Ligue rejoint Hervé Renard dans le staff tunisien

À la fin il n’en restera qu’un. Le staff d’Hervé Renard avec la Tunisie a été officialisé . Parmi eux, l’ancien entraîneur de Fleury, Frédéric Biancalani retrouve donc un poste après son départ des Lionnes à l’issue de la saison 2025-2026.

Wahbi Khazri seul rescapé

Parmi le staff présent aux côtés de Sabri Lamouchi, seul Wahbi Khazri a été conservé par Hervé Renard comme responsable de l’analyse et de la performance. Il sera épaulé par Alexandre Kerveillant, Helmi Kchou et Anis Ben Mlik .…

LB pour SOFOOT.com