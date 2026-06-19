Un ancien entraîneur de Première Ligue rejoint Hervé Renard dans le staff tunisien
À la fin il n’en restera qu’un. Le staff d’Hervé Renard avec la Tunisie a été officialisé . Parmi eux, l’ancien entraîneur de Fleury, Frédéric Biancalani retrouve donc un poste après son départ des Lionnes à l’issue de la saison 2025-2026.
Wahbi Khazri seul rescapé
Parmi le staff présent aux côtés de Sabri Lamouchi, seul Wahbi Khazri a été conservé par Hervé Renard comme responsable de l’analyse et de la performance. Il sera épaulé par Alexandre Kerveillant, Helmi Kchou et Anis Ben Mlik .…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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