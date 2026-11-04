Un ancien du Stade rennais arrive au château de Versailles

La formation rennaise mène vraiment partout, même au château de Versailles . Bon, Guillaume Cerutti a 60 ans, n’a pas passé ses jeunes années au fameux ETP Odorico cher à Ousmane Dembélé ou Désiré Doué, mais il a lui aussi, en quelque sorte, porté le maillot rouge et noir pendant moins d’un an.

Un départ du Stade rennais en mai dernier

Quelques mois après avoir été gentiment raccompagné à la sortie du Stade rennais et de la Collection Pinault, Guillaume Cerutti, également ancien CEO de Christie’s, va prendre la tête du château de Versailles , selon les informations de Politico , qui précise que ce choix doit être validé ce mercredi en Conseil des ministres.…

CG pour SOFOOT.com