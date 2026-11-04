Un ancien du Stade rennais arrive au château de Versailles
La formation rennaise mène vraiment partout, même au château de Versailles . Bon, Guillaume Cerutti a 60 ans, n’a pas passé ses jeunes années au fameux ETP Odorico cher à Ousmane Dembélé ou Désiré Doué, mais il a lui aussi, en quelque sorte, porté le maillot rouge et noir pendant moins d’un an.
Un départ du Stade rennais en mai dernier
Quelques mois après avoir été gentiment raccompagné à la sortie du Stade rennais et de la Collection Pinault, Guillaume Cerutti, également ancien CEO de Christie’s, va prendre la tête du château de Versailles , selon les informations de Politico , qui précise que ce choix doit être validé ce mercredi en Conseil des ministres.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer