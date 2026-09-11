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Un ancien du FC Nantes victime d’un accident impressionnant
information fournie par So Foot 11/09/2026 à 16:09
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Un ancien du FC Nantes victime d’un accident impressionnant

Un ancien du FC Nantes victime d’un accident impressionnant

Grosse frayeur pour Hull City. L’attaquant du club Sorba Thomas a été victime d’un accident de la route ce vendredi matin aux abords du centre d’entraînement du club. Le grave incident aurait eu lieu sur les coups de 9 heures et les premières images relayées sur les réseaux sociaux montrent un véhicule très endommagé.

Policiers et pompiers ont rapidement été mobilisés face à l’ampleur des dégâts. Sorba Thomas est fort heureusement sorti, selon le communiqué du club, « totalement indemne » de ce qui aurait pu prendre une tournure bien plus dramatique.…

MB pour SOFOOT.com

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