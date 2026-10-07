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Un ancien du Barça pourrait devenir sélectionneur de la Turquie
information fournie par So Foot 07/10/2026 à 22:39

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Un ancien du Barça pourrait devenir sélectionneur de la Turquie

Un ancien du Barça pourrait devenir sélectionneur de la Turquie

La chute de Vincenzo Montella. Arrivé sur le banc de la Turquie en 2023, l’Italien est plus qu’en danger. La trêve internationale qui vient de se terminer risque de lui être fatale avec quatre défaites en autant de matchs, notamment contre la France, ce qui étend la série à six revers lors des sept dernières sorties, en plus d’une élimination précoce au Mondial 2026. D’après la presse turque et la Gazzetta dello sport , son avenir est d’ores et déjà scellé.

Un coach actuellement en Ligue des champions

Selon les médias locaux, son successeur pourrait être Arda Turan . L’ancien milieu offensif aux 100 sélections avec l’équipe nationale est actuellement entraîneur du Shakhtar, avec qui il est encore en lice en Ligue des champions.…

EL pour SOFOOT.com

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