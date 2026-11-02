Un ancien de Premier League boucle le marathon de New York en 3h09
Infatigable. Ce dimanche avait lieu l’un des marathons les plus prestigieux de la planète : celui de New York. Parmi les 60 000 coureurs qui ont pris le départ, il y avait bien quelques têtes connues. Et du côté du football, c’est l’ex-joueur de Liverpool James Milner qui a été reconnu dans la foule , même avec ses lunettes.
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