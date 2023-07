Un ancien de MLS répond aux propos polémiques de Cristiano Ronaldo

Retour de flammes.

Ce lundi, Cristiano Ronaldo a loué les qualités du championnat saoudien en comparaison aux européens et à la MLS : « Je pense que le championnat saoudien est bien meilleur que le championnat américain », a-t-il lâché. Une déclaration qui n’a pas perdu de temps pour être reprise et être vivement critiquée par les joueurs de MLS. Michael Lahoud, qui a joué pendant sept ans aux Etats-Unis s’est illustré sur le plateau de CBS Sports ce mardi. Il est revenu sur le passage du Portugais à la Juventus qu’il trouve catastrophique : « Il a laissé l’équipe dans un état lamentable. Aujourd’hui, la Serie A revient au top avec les poussées du Napoli et de Milan, ce n’est pas un effet Ronaldo », pendant que CR7, lui, a affirmé avoir relancé le championnat italien. Il s’est aussi amusé à critiquer l’attaquant de tous les records qui ne s’est pas fait un ami : « Ronaldo a fumé beaucoup trop la chicha. Il est ridicule de penser qu’en un an, la Saudi Pro League sera meilleure que ces championnats ». …

AC pour SOFOOT.com