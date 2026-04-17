Un ancien de Manchester United limogé parce qu’il ne dépense pas assez

Payer sa radinerie… L’ancien joueur de Manchester United Lee Martin a été limogé par Ramsgate FC parce qu’il n’a pas assez vidé les caisses . Le club anglais, à 40 minutes en voiture à l’est de Canterbury, évolue en Isthmian Premier, la septième division du pays, divisée elle-même en trois niveaux.

Ramsgate se sépare donc de l’ancien Red Devil malgré les objectifs atteints. « Sa mission était simple : nous maintenir en première division. Lee y est parvenu » . Ramsgate occupe la 10 e place au championnat et est bien loin de la zone rouge. Lee Martin a également emmené son équipe en finale de la Coupe de la Ligue Isthmian , une rencontre où le club s’est incliné.…

EA pour SOFOOT.com