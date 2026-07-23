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Un ancien de Ligue 1 expulsé, Papa Daniel buteur : les résultats de mercredi en C1
information fournie par So Foot 23/07/2026 à 11:49
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Un ancien de Ligue 1 expulsé, Papa Daniel buteur : les résultats de mercredi en C1

Un ancien de Ligue 1 expulsé, Papa Daniel buteur : les résultats de mercredi en C1

Ils ne font pas partie du gratin du foot, mais parmi eux peut se cacher la surprise de la prochaine édition. Après 11 matchs et l’entrée en lice du FC Thoune, du Dinamo Zagreb, du Fenerbahçe ou de l’Étoile rouge de Belgrade ce mardi, c’était au tour de deux ogres européens de faire leur entrée en lice dans la longue route vers la qualification en C1 ce mercredi : l’Omonia Nicosie (Chypre) et le NK Celje (Slovénie).

Un ancien de Ligue 1 exclu, Papa Daniel buteur

Les premiers se sont imposés 1 but à 0 face au Kairat Almaty, surprise parmi les 36 élus de la saison dernière. L’ancien Havrais et Nantais Loïc Nego, qui disputait son premier match avec la formation chypriote depuis son départ de France, a été exclu à la 34 e minute.

NB pour SOFOOT.com

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