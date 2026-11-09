Un ancien de l'AS Monaco au chevet du Dinamo Zagreb
Une solution Jerko-nomique. Passé par l’AS Monaco entre 2006 et 2010 (avec une finale de Coupe de France perdue cette même année face au Paris Saint-Germain en guise de point d’orgue), l’ancien international croate (59 sélections) Jerko Leko est le nouvel entraîneur du Dinamo Zagreb. Le club de la capitale l’a confirmé ce lundi, son bail court jusqu’à la fin de la saison en cours, avec une pige supplémentaire en option.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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