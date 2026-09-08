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Un ancien crack marocain prend sa retraite
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 17:04
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Un ancien crack marocain prend sa retraite

Un ancien crack marocain prend sa retraite

Vingt ans de carrière, 12 club visités et (seulement) 478 matchs joués : Adel Taarabt nous dit au revoir. L’international marocain a annoncé ce mardi prendre sa retraite. C’est sur Instagram que l’ancien Lensois a partagé officialisé la fin de son parcours dans le monde du foot .

Une annonce made in intelligence artificielle avec un montage chargé et de l’anglais dans le texte pour celui qui remercie les clubs dans lesquels il est passé et souhaite que l’on se souvienne de sa carrière. « Représenter le Maroc, ça aura toujours une place particulière dans mon coeur, écrit-il. Il y a eu des bons moments, des plus difficiles, des erreurs, des grandes soirées, mais c’était mon aventure et je ne voudrais pas la changer. »…

ABS pour SOFOOT.com

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