Un ancien coach du PSG favori pour succéder à Carrick

Un ancien coach du PSG favori pour succéder à Carrick

Fin de l’ American Dream pour Mauricio Pochettino ? Bien malin celui ou celle qui parviendra à donner un pronostic juste concernant l’identité du prochain entraîneur de Manchester United face à l’afflux massif de rumeurs.

Pour le moment, Michael Carrick est encore sur le banc des Red Devils mais la perspective de la trêve pourrait lui être fatale. Ce mardi, ESPN évoque la rumeur Mauricio Pochettino, le sélectionneur des Etats-Unis pourtant sous contrat de l’autre côté de l’Atlantique jusqu’en 2030. L’ancien entraîneur du PSG était parvenu à amener les Etats-Unis jusqu’en huitièmes de finale du Mondial l’été dernier.…

MB pour SOFOOT.com