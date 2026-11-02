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Un ancien coach de Manchester United craint la relégation du club
information fournie par So Foot 02/11/2026 à 09:24

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Un ancien coach de Manchester United craint la relégation du club

Un ancien coach de Manchester United craint la relégation du club

Oiseau de mauvais augure. À la suite du nouveau revers de Manchester United, cette fois face à Chelsea (0-2), Erik ten Hag, passé sur le banc des Red Devils de 2022 à 2024, s’inquiète fortement pour son ancien club. Selon le technicien néerlandais, la relégation est même une éventualité : « En Premier League, c’est tout à fait possible, car toutes les équipes sont tout simplement fortes. Ce sont toutes des équipes solides, avec de bons entraîneurs. Et si vous vous retrouvez du mauvais côté une seule fois et que vous entrez vraiment dans ce cercle vicieux… Oui, alors cela peut devenir très, très difficile. »

Une série noire

Incapables de remporter le moindre match depuis neuf rencontres , les Mancuniens, qui n’ont gagné qu’un match en neuf journées de Premier League, pointent à la 17 e place au classement avec seulement deux points d’avance sur Sunderland, lanterne rouge. Au micro d’ESPN, ten Hag, vainqueur de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue avec le club mancunien, n’a pas été tendre avec son ancienne formation : « Avant mon arrivée, cela faisait six ans qu’ils n’avaient pas remporté de trophée, a taclé le technicien néerlandais. Regardez où ils en sont aujourd’hui. »

TM pour SOFOOT.com

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