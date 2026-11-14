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Un ancien champion du monde allemand possible candidat pour l'AfD aux prochaines élections fédérales
information fournie par So Foot 14/11/2026 à 09:55

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Un ancien champion du monde allemand possible candidat pour l'AfD aux prochaines élections fédérales

Un ancien champion du monde allemand possible candidat pour l'AfD aux prochaines élections fédérales

Les sportifs ont le vent en poupe chez les politiques. Alors que l’élection fédérale allemande doit se tenir le 30 janvier 2027, le parti d’extrême droite allemand Alternative pour l’Allemagne envisage de présenter comme candidat un ancien champion du monde selon Die Zeit .

Le Covid-19 comme fer de lance politique

Le média allemand rapporte ainsi que Thomas Berthold , champion du monde en 1990 avec la Mannschaft , qui s’est lancé dans la politique au moment de la pandémie de Covid-19 d evrait être le candidat de l’AfD . Il tenterait ainsi de succéder au président fédéral allemand en poste depuis mars 2017, Franck-Walter Steinmer, qui devra quitter ses fonctions en mars puisque la constitution allemande lui interdit de briguer un troisième mandat. Si l’AfD a remporté le scrutin régional en Saxe-Anhalt en septembre, la presse allemande indique que le parti n’aurait que peu de chances d’espérer une victoire lors de l’élection fédérale.…

LB pour SOFOOT.com

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