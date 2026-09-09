Un ancien Canari rappelé en urgence à Nantes
Un retour en héros ? Comme expliqué par Ouest-France , le FC Nantes est en passe de faire revenir Patrik Carlgren (34 ans) à la Jonelière. Au club de 2024 à juin 2026, le gardien est sans club depuis que son contrat chez les Jaune et Vert a touché à sa fin il y a quelques mois.
Retour dans la peau d’un numéro 2
En l’espace d’un été, la relégation en Ligue 2 passant par là, Nantes a vu ses deux gardiens quitter l’équipe : Anthony Lopes à Angers et donc Patrik Carlgren, au FC sans contrat. Maxime Dupé, formé au club, a été recruté à Nice pour assurer le poste de titulaire tandis que Alexis Mirbach, 21 ans, devait être sa doublure.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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