Un ancien Canari rappelé en urgence à Nantes

Un retour en héros ? Comme expliqué par Ouest-France , le FC Nantes est en passe de faire revenir Patrik Carlgren (34 ans) à la Jonelière. Au club de 2024 à juin 2026, le gardien est sans club depuis que son contrat chez les Jaune et Vert a touché à sa fin il y a quelques mois.

Retour dans la peau d’un numéro 2

En l’espace d’un été, la relégation en Ligue 2 passant par là, Nantes a vu ses deux gardiens quitter l’équipe : Anthony Lopes à Angers et donc Patrik Carlgren, au FC sans contrat. Maxime Dupé, formé au club, a été recruté à Nice pour assurer le poste de titulaire tandis que Alexis Mirbach, 21 ans, devait être sa doublure.…

AC pour SOFOOT.com