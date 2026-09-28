Un ancien arbitre espagnol parle de Negreira et du tournant de sa carrière

À retrouver bientôt sur Real Madrid TV. Encore une autre histoire d’arbitrage en Espagne. Cette fois-ci, finies les captures d’écran de Mourinho (du moins pour l’instant), mais retour dans le passé avec Pedro Tristante Oliva, ex-arbitre ayant officié dans la fin des années 90 et début des années 2000. Jusqu’à ce qu’un match et une action fassent, selon lui, basculer sa carrière.

Des histoires avec Negreira

Sur la chaîne Youtube de Ramón Álvarez de Mon, il livre sa version des faits. « J’ai sifflé un penalty de Marchena sur Raúl lors d’un match entre le Real Madrid et Valence, et je pensais avoir pris la bonne décision . […] Quelques jours plus tard, nous sommes allés à Las Rozas pour passer les tests physiques, et Enríquez Negreira était là avec Sánchez Arminio. Ils m’ont dit de ne plus y penser et de me concentrer sur les tests. Mais quand je suis parti, Enríquez a dit : ‘ C’est ça, le problème avec l’ordinateur pour la désignation… Il faudrait le supprimer’ , et quand j’ai entendu ça, j’ai pensé que j’étais fini. La saison suivante, j’ai été relégué , et comme j’avais plus de 41 ans, je ne pouvais pas revenir. » …

LP pour SOFOOT.com