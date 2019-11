Un an de Gilets jaunes : déjà 17 milliards d'euros pour tenter de calmer la colère

Lorsqu'il arrive à la tête de l'Etat en 2017, Emmanuel Macron fait de la réduction du déficit une priorité au nom de la crédibilité sur la scène européenne. Désormais, il qualifie la règle du traité de Maastricht des 3 % de déficit public maximum d'un « débat d'un autre siècle ». C'est qu'entre-temps, la crise des Gilets jaunes, en novembre 2018, l'a contraint d'injecter 17 milliards d'euros dans le pouvoir d'achat des Français. Et donc, de faire quelques entorses à la rigueur budgétaire.En pleine crise sociale en fin d'année dernière, Emmanuel Macron promet de remplir le portefeuille des Français pour tenter de calmer la colère. Il ouvre les vannes budgétaires : 10 milliards d'euros sont débloqués en « mesures d'urgence économiques et sociales », votées le 24 décembre 2018. D'abord, il fait la promesse d'augmenter les revenus des personnes qui travaillent au smic. Cela passe par l'augmentation de la prime d'activité et par la hausse - déjà prévue -- du salaire minimum. Résultat, quelque 1,65 million de personnes voient leur budget augmenter de 106 € par mois pour un coût de 3 milliards d'euros.La hausse de la CSG de 6,6 à 8,3 % avait provoqué une fronde chez les seniors qui se sont retrouvés, eux aussi, sur les ronds-points. Accusé de faire du jeunisme, Emmanuel Macron a rétropédalé et sorti les retraités modestes de la réforme de la CSG. Cinq millions d'entre eux ont été remboursés au printemps de 1,3 milliard d'euros.4,8 millions d'employés ont reçu une prime exceptionnelle défiscaliséeSurtout, Emmanuel Macron a aussi repris le fameux « travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy et avancé de neuf mois une réforme dans les cartons : la défiscalisation et la suppression de cotisations pour les heures supplémentaires, jusqu'à 5 000 €. La mesure touche 6,8 millions de salariés, soit un tiers des employés du privé, mais aussi de nombreux ...