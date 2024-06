Un an après les ravages du barrage de Kakhovka, des Ukrainiens sans eau et sous les bombes

"Nulle part où vivre, pas d'eau !". Raïssa Abramtseva, 68 ans, résume son triste quotidien à Novovorontsovka, village ukrainien des bords du fleuve Dniepr, debout dans les ruines de son domicile détruit par un bombardement russe en août 2022.

Après avoir tenté de se réfugier dans une ville, elle a choisi de revenir pour être "à la maison". Sauf que son chez elle, c'est désormais "une remise", aménagée à peu de frais, raconte cette femme au regard fatigué, appuyée sur sa canne.

Et elle n'a pas d'eau courante, un problème commun dans la région méridionale de Kherson depuis la destruction du barrage de Kakhovka.

A l'aube du 6 juin 2023, cette massive structure soviétique occupée par les troupes russes est partiellement brisée par une explosion. Et les eaux se déversent en contrebas.

L'Ukraine assure que la Russie l'a détruit pour freiner la contre-offensive de son armée et Moscou accuse Kiev en retour.

Le bilan humain des inondations est incertain, une partie des décès s'étant produits dans les zones occupées, mais il se compte au minimum par dizaines.

Novovorontsovka, en amont du barrage, a connu le problème inverse. Le réservoir de Kakhovka qui le longe, si large qu'il ressemblait à une mer intérieure, s'est partiellement asséché.

Son niveau a chuté "d'un peu moins de 20 mètres", explique Serguiï Pylypenko, chef de l'entreprise municipale chargée de l'approvisionnement en eau. Les systèmes qui en récupéraient l'eau, adaptés à l'ancien volume du réservoir, ne fonctionnent plus.

Quant aux stations de pompage, l'une a été détruite par les combats et les autres sont toujours "constamment bombardées", poursuit le responsable.

Les réparations nécessaires, sur le rivage, ne peuvent pas être menées car les travailleurs "ne vivraient pas longtemps", dit-il. Les troupes russes sont en face, de l'autre côté du Dniepr.

Des employés de la compagnie municipale des eaux rangent leur équipement après avoir rempli d'eau le réservoir d'un habitant de Novovorontsovka, dans la région de Kherson, le 3 juin 2024 en Ukraine