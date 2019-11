Un an après, les Marseillais marchent pour Zineb, tuée par une grenade lacrymogène

« Zineb, on oublie pas, on pardonne pas. » Un millier de personnes ont manifesté samedi à Marseille (Bouches-du-Rhône) en souvenir de Zineb Redouane, cette octogénaire décédée le 2 décembre 2018, 24 heures après avoir été touchée par une grenade lacrymogène en marge de manifestations dans la cité phocéenne.Derrière une banderole « hommage à Zineb », avec le slogan « Batman tue, soyons Joker », la marche partie du Vieux Port a fait un tour dans les rues du centre de de la cité phocéenne. Elle a ensuite rejoint l'endroit où a été blessée l'octogénaire, au cœur du quartier de Noailles. « Nous sommes tous des enfants de Zineb », clamaient aussi les personnes dans le cortège. #Marseille #noailles Environ 1000 personnes dans les rues pour le premier anniversaire de la mort de #ZinebRedouane, décédée après avoir été touchée au visage par une grenade lacrymogène le 1er décembre 2018 pic.twitter.com/JPTSz46qJ7-- olucazeau (@olucazeau) November 30, 2019 Il y a un an, la victime se trouvait sur son balcon, au 4e étage du 12 rue des Feuillants, à l'angle de la Canebière, quand elle a été touchée au visage par les éclats d'une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre.Ce 1er décembre 2018 était l'acte 3 du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi le jour d'une grande marche contre le logement indigne, après la mort de 8 personnes dans l'effondrement de deux immeubles insalubres rue d'Aubagne, le 5 novembre.Quelques Gilets jaunesCe samedi, les Gilets jaunes étaient très minoritaires dans la manifestation, parmi une foule très jeune et majoritairement habillée de noir, dont beaucoup de personnes cagoulées ou équipées de foulards ou de casques de ski pour éviter les gaz lacrymogènes.« La vérité on la connaît, la justice nique ta mère », clamait une autre grande banderole, pour dénoncer la lenteur de l'enquête ouverte après le décès de Zineb Redouane.La responsabilité de la ...