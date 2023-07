Un an après les incendies en Gironde, le souvenir encore à vif des évacués

Des arbres calcinés à l'entrée du camping "La Forêt du Pilat" devant la dune à Pyla-sur-Mer, en Gironde, le 11 juillet 2023 ( AFP / Philippe LOPEZ )

"Les ballets incessants de pompiers, les gyrophares, l'armée qui arrive, les pompiers étrangers aussi, on se serait cru en guerre!" Le souvenir des mégafeux est encore vif chez les 48.000 personnes évacuées l'été dernier en Gironde devant l'avancée des flammes.

Le 12 juillet 2022, à un peu plus d'une heure d'intervalle, deux incendies se déclarent à La Teste-de-Buch, sur le Bassin d'Arcachon, et à Landiras et Hostens, au sud de Bordeaux. Les pompiers mettront douze jours à contenir les flammes qui vont ravager environ 20.000 hectares de pins.

"Le feu était à 500 mètres de chez moi", raconte à l'AFP Jérôme Vignes, habitant du village de Saint-Magne, à côté d'Hostens, âgé de 39 ans. "Je m'y attendais mais quand la gendarmerie nous a dit +Le feu est aux portes de chez vous, il faut évacuer+, c'était le branle-bas de combat. Heureusement que j'ai toujours un sac de secours car c'était la panique", ajoute-t-il.

Moins d'un mois plus tard, l'incendie de Landiras repart, provoqué par des "feux zombies" qui se propagent dans la tourbe souterraine, à la faveur de l'assèchement du tapis végétal et du sous-sol forestier, après des semaines de chaleur caniculaire et sans pluie.

Jérôme Vignes est de nouveau évacué à deux reprises, dont le 9 août, jour de son anniversaire.

Après cinq journées et nuits de lutte, le retour de la pluie permet de déclarer fixée cette reprise de feu qui aura brûlé 7.400 hectares supplémentaires.

- Mieux "aguerris" -

"J'avais l'impression que le sort s'abattait sur moi", confie M. Vignes qui, psychologiquement et professionnellement, "y a laissé des plumes". Gérant d'un snack-kebab à Hostens, il a dû mettre la clé sous la porte en février, sa clientèle ayant déserté la commune entourée par des pans entiers de forêt calcinée.

A la recherche d'un emploi stable, Jérôme Vignes a mieux anticipé les choses cette année - "tout ce qui est papier, assurances" - pour ne pas être pris au dépourvu.

"C'est dans l'épreuve qu'on apprend", philosophe Sylvie Clavery, 58 ans, elle aussi évacuée d'Hostens après être "partie de chez elle en catastrophe, sans rien".

A Saint-Magne, la commune voisine de 1.200 habitants, la maire Ghislaine Charles avoue avoir été prise au dépourvu l'été dernier et géré l'urgence à "l'instinct", mais elle assure que son équipe municipale et ses administrés sont aujourd'hui mieux "aguerris" pour affronter un incendie ou toute autre catastrophe naturelle.

- Réserve communale -

Combinaison d'images d'un restaurant détruit par les flammes près de La Teste-de-Buch, le 15 juillet 2022 et le 6 juillet 2023 ( AFP / THIBAUD MORITZ )

"Depuis le 12 juillet dernier où il n'y avait pas un pompier sur la commune, on a mis en place une réserve communale. On a une trentaine de bénévoles, formés par les pompiers pour la garde des feux, qui vont sillonner les voies forestières pour faire de la prévention. Et on en a une dizaine d'autres, plutôt spécialisés dans le médico-social, opérationnels pour évacuer et mettre à l'abri des personnes", explique-t-elle à l'AFP.

"Pour les générations suivantes, il y aura ce retour d'expérience qui pourra leur servir, savoir comment on s'organise", ajoute Mme Charles.

Les pompiers disposeront également de moyens accrus en cas de nouveaux incendies cet été, avec le déploiement de drones, de caméras de vidéosurveillance et surtout l'arrivée fin juin des moyens aériens, tant réclamés par les acteurs locaux.

"Nous mettons le paquet. Nous sommes beaucoup plus prêts, beaucoup plus armés que l’an dernier et nous sommes extrêmement unis", a déclaré le préfet de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine Etienne Guyot le 23 juin, lors d'une présentation de ces cinq avions et de cet hélicoptère bombardier d'eau.

"Maintenant je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. On a des évolutions climatiques qui peuvent être très brutales du jour au lendemain et qui peuvent s'installer", avait-il ajouté, après un printemps plus humide que l'an dernier et sans épisode caniculaire.

"On a besoin impérativement de suivre la situation comme le lait sur le feu en permanence", prévient-il.