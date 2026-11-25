Un an après le gigantesque incendie de Hong Kong, hommage religieux aux 168 victimes

Le révérend Dominic Chan officie lors d'une messe en hommage aux victimes de l'incendie de Wang Fuk Court, le 25 novembre 2026 ( AFP / Peter PARKS )

Un an après l'incendie de Wang Fuk Court, le plus meurtrier au monde dans un bâtiment résidentiel depuis 1980, les sanglots de proches endeuillés ont résonné dans une cathédrale lors d'un hommage religieux aux 168 victimes à Hong Kong, où aucune cérémonie officielle n'a été organisée.

Le 26 novembre 2025, sept des huit immeubles d'une même résidence avaient pris feu, un brasier gigantesque qui a duré deux jours et constitué un choc pour les 7,5 millions d'habitants de ce territoire chinois à statut spécial, jusqu'ici considéré comme l'une des villes les plus sûres d'Asie.

Un an après le drame, qui a aussi fait 79 blessés et déplacé 4.600 résidents, aucune cérémonie officielle n'a été organisée par le gouvernement, les autorités semblant redouter que les commémorations ne prennent une tournure politique. Seules des cérémonies religieuses sont prévues.

Dans la cathédrale catholique de l'Immaculée Conception, les noms des 168 personnes décédées ont été lus à haute voix par quatre de leurs proches ; une plaque portant leurs noms ainsi que leurs photos a été exposée.

"Ils ne sont pas juste un numéro, chacun d'eux avait une vie unique", a déclaré le prêtre Dominic Chan, qui dirigeait la cérémonie.

Jenny Lam, une pasteure qui a perdu trois membres de sa famille dans l'incendie, a expliqué que le temps n'avait aucunement atténué sa douleur. "Un incendie peut détruire notre foyer et prendre des vies. Mais il ne pourra jamais brûler l'amour qui nous relie à nos proches disparus", a-t-elle ajouté.

"Actes de désordre"

Mercredi en fin de journée, des dizaines de personnes avaient déposé des fleurs dans un petit espace autorisé près du lieu de l'incendie, à l'ombre des bâtiments calcinés.

À la suite du service religieux de mercredi, d'autres lieux de culte, catholiques et bouddhistes, ont annoncé des prières pour les morts jeudi, date anniversaire du drame.

Un an après l'incendie, le traumatisme des survivants et endeuillés reste immense.

Yip Ka-kui, qui a perdu sa femme dans l'incendie, devant le complexe résidentiel le 16 novembre 2026 ( AFP / Billy H.C. KWOK )

Yip, 68 ans, refait souvent le chemin vers le complexe résidentiel qu'il empruntait autrefois avec sa femme, Pak Shui-lin, avec qui il a partagé quatre décennies de vie commune et dont la mort est pour lui "inacceptable".

Aujourd'hui, de simples moments du quotidien rappellent à Yip son absence. C'est comme "si elle était à la maison en train de m'attendre".

Le numéro deux de l'exécutif local, Eric Chan, a déclaré que le gouvernement apporterait son soutien aux événements "légaux", tout en avertissant que certaines personnes pourraient tenter de "commettre des actes de désordre".

L'ONG Human Rights Watch a accusé le gouvernement d'"utiliser les tactiques de Pékin : étouffer les voix des victimes et promettre une responsabilité illusoire".

Excuses

Dans une lettre envoyée mercredi aux journalistes, le principal diplomate de Pékin à Hong Kong a reconnu que l'incendie avait mis en évidence des "faiblesses" dans l'entretien des bâtiments et la réglementation en matière de sécurité incendie, ajoutant qu'une enquête et des réformes étaient en cours.

L'incendie de Wang Fuk Court le 26 novembre 2026 ( AFP / Yan ZHAO )

Le feu a été déclenché "par une source incandescente, comme une cigarette", selon l'enquête pénale. À ce moment-là, les bâtiments étaient en cours de maintenance et la plupart des façades extérieures étaient recouvertes de filets d'échafaudage non ignifugés, qui ont contribué à la propagation du feu.

L'eau des tuyaux d'incendie était également coupée et les alarmes incendie de sept des huit immeubles désactivées.

Au moins 40 personnes ont été arrêtées en octobre, selon la police. Parmi elles, 22 l'ont été pour "homicide involontaire" et "fraude".

Fin octobre, le chef du gouvernement de Hong Kong, John Lee, a présenté ses excuses et la ministre du Logement a démissionné.

Mais de nombreux habitants estiment que ces excuses et toutes ces mesures sont insuffisantes et sont venues bien trop tard.

Et pour le spécialiste de l'administration publique Sonny Lo, la pression nécessaire pour que les responsables rendent réellement des comptes fait défaut, car "la société civile est faible, les médias sont faibles, le Conseil législatif est faible".