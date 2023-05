Un an après, le Genoa retrouve la Serie A !

Un club génois de perdu, un de retrouvé.

Alors que la Sampdoria, lanterne rouge de Serie A, file vers une relégation en deuxième division, le Genoa va faire le chemin inverse. Kevin Strootman et sa bande ont confirmé leur remontée dans l’élite samedi en battant Ascoli (2-1). Mattia Bani (16 e ) et Milan Badelj (63 e ) ont inscrit les buts des Rossoblu dans cette rencontre, suivie par une parade dans les rues de la ville. Deuxième du classement derrière Frosinone à deux journées de la fin, le Genoa, entraîné par Alberto Gilardino, ne peut désormais plus être rejoint par ses poursuivants. Le club retrouvera donc la Serie A dès le mois d’août, un an après l’avoir quittée. Bari, troisième, devra passer par les barrages pour espérer monter à son tour.…

QB pour SOFOOT.com