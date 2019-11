Plus de 5 000 manifestants ont été placés en garde à vue sans faire l'objet de poursuites. Des gardes à vue préventives qui ont fini de ternir l'image des forces de l'ordre.

Que feront-ils le 16 novembre pour la première année du mouvement ? Alors que des milliers des manifestants défileront à Paris, Jérôme, lui, fêtera ses 36 ans. Il aurait aimé défiler avec les autres dans la capitale, mais il restera dans le Vaucluse. « C'est moins risqué. » A l'instar de milliers de « gilets jaunes », il a été arrêté de façon préventive, avant d'être remis en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui.

Comme lui, plus de 10 000 personnes ont été retenues et entendues dans toute la France au cours des sept mois les plus intenses de manifestations. Près de la moitié n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. « Ces dossiers vides constituent la majorité de nos affaires », note Muriel Ruef, avocate au barreau de Lille. « Je compte sur les doigts d'une main les dossiers qui sont allés devant la justice, ce qui est inédit dans ma pratique d'avocat », abonde Me Avi Bitton, dont le contact circulait au sein des « gilets jaunes » en cas de « garde à vue abusive ».

Le 8 décembre 2018 signe en ce sens un basculement dans la gestion du maintien de l'ordre, où pour la première fois, des centaines de manifestants ont été arrêtés de façon préventive, avant même d'être allés manifester. Au total, 1 082 arrestations avaient été dénombrées dans la capitale. La semaine précédente, lors du troisième acte des « gilets jaunes », les forces de l'ordre avaient en effet été dépassées par des manifestants laissant la capitale littéralement en feu.

