Un Américain détenu par Moscou demande à Biden de l'échanger

Paul Whelan lors de son procès à Moscou (Russie), en juin 2020 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Un Américain emprisonné en Russie sur des accusations d'espionnage a appelé mercredi le président américain Joe Biden à organiser avec son homologue Vladimir Poutine un échange de prisonniers pour obtenir sa libération.

Ancien sous-officier du corps des Marines, Paul Whelan était agent des services de sécurité d'un groupe américain de pièces détachées pour l'automobile quand il a été arrêté à Moscou en décembre 2018, puis condamné en juin 2020 à 16 ans de prison.

Dans une interview accordée à CNN depuis la prison de Mordovia où il est détenu, à 8 heures de route de Moscou, il affirme être victime de la "diplomatie des otages".

"L'enlèvement d'un citoyen américain n'est acceptable nulle part dans le monde", affirme-t-il. "Ce n'est pas avec moi que la Russie a un problème, c'est avec les Etats-Unis et les Etats-Unis doivent résoudre cette affaire de diplomatie des otages et la régler le plus vite possible".

"Je demande donc au président Biden d'en discuter activement et de résoudre ce problème avec ses interlocuteurs russes", ajoute M. Whelan, notant que "c'est aux gouvernements de décider d'un échange ou d'une autre solution."

"Ce que j'espère, c'est que ce sera rapide", poursuit-il, alors que MM. Biden et Poutine doivent se rencontrer le 16 juin à Genève. dans une période de très vives tensions entre les deux puissances rivales.

La Maison Blanche a fait savoir que les deux hommes discuteraient d'un large éventail de questions avec et qu'ils chercheraient à avoir des relations avec Moscou plus "prévisibles et stables".

Selon le frère jumeau de Paul Whelan, David, Moscou souhaiterait échanger son frère contre un trafiquant d'armes notoire emprisonné aux Etats-Unis, Viktor Bout, et un pilote privé, détenu aux Etats-Unis sur des accusations de trafic de drogue, Konstantin Iarochenko.

Un autre nom avait été évoqué par David Whelan: celui de Bogdana Ossipova, condamnée en 2019 à une peine de prison dans le Kansas pour enlèvement, après avoir envoyé en Russie les enfants qu'elle avait eu avec son ex-mari américain.

Les Etats-Unis pourraient également demander le retour d'un autre détenu américain en Russie: Trevor Reed, condamné en juillet 2020 à 9 ans de prison pour avoir attaqué un policier russe en état d'ébriété.

Paul Whelan a assuré à CNN que les accusations d'espionnage étaient un coup monté et que son procès était "truqué".

pmh/sl/rle