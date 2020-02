Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un alléchant Inter Milan - Getafe et un joli Séville-Rome en huitième Reuters • 28/02/2020 à 14:09









Un alléchant Inter Milan - Getafe et un joli Séville-Rome en huitième par Hugo Chalmin (iDalgo) Le programme des huitièmes de finale de la Ligue Europa est désormais connu. Le tirage au sort a livré son verdict et propose de superbes affiches. À commencer par un duel entre le FC Séville et l'AS Rome. Vainqueur à cinq reprises de la compétition (2006, 2007, 2014, 2015 et 2016), le club espagnol s'est débarrassé de Cluj et retrouvera les Romains, tombeur de la Gantoise. Autre choc des huitièmes de finale, l'Inter Milan affrontera Getafe. Une des surprises de cette édition est venue à bout de l'Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la Ligue des Champions l'an dernier. Les Ajacides n'ont pas été les seuls à décevoir lors des seizièmes de finale. Après un nul 1-1 à l'Olympiakos, Arsenal s'est incliné en prolongation dans les dernières secondes en terres grecques. Les hommes de Pedro Martins retrouveront une autre formation anglaise, Wolverhampton. Parmi les autres affiches des huitièmes, il y a ?stanbul Ba?ak?ehir- Copenhague, Rangers-Leverkusen, Wolfsburg-Shaktar et LASK- Manchester United. Le vainqueur de Francfort-Salzbourg sera opposé à Bâle. À noter qu'il n'y a plus aucun club portugais en course. Une première depuis 2001-2002.

