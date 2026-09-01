Un agent influent du foot français et international attrapé par le fisc britannique

Un agent influent du foot français et international attrapé par le fisc britannique

Pas de quoi perturber la fin du mercato . Selon les informations de Médiapart , l’un des boss du game des agents serait aujourd’hui en délicatesse avec le fisc anglais.

Une société liquidée

Moussa Sissoko, qui vient de boucler le transfert de Bradley Barcola à Liverpool, qui s’apprête à gérer la prolongation d’Ousmane Dembélé au PSG et qui va bosser avec Khvicha Kvaratskhelia, aurait en effet quelques petits ennuis avec les autorités financières outre-Manche.…

JF pour SOFOOT.com