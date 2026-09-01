Un agent influent du foot français et international attrapé par le fisc britannique
Pas de quoi perturber la fin du mercato . Selon les informations de Médiapart , l’un des boss du game des agents serait aujourd’hui en délicatesse avec le fisc anglais.
Une société liquidée
Moussa Sissoko, qui vient de boucler le transfert de Bradley Barcola à Liverpool, qui s’apprête à gérer la prolongation d’Ousmane Dembélé au PSG et qui va bosser avec Khvicha Kvaratskhelia, aurait en effet quelques petits ennuis avec les autorités financières outre-Manche.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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