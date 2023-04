information fournie par So Foot • 08/04/2023 à 15:25

Un ado à l’hôpital après un match qui a complètement dégénéré à Trappes

Une petite opposition entre des ados au stade Youri-Gagarine de Trappes, dans les Yvelines, samedi dernier en fin d’après-midi, a complètement dégénéré. Le Parisien rapporte que la rencontre a commencé à se tendre et qu’une dispute aurait éclaté après une action. Un joueur se serait alors tourné vers le bord de la pelouse pour demander l’intervention d’un de ses amis, qui a fini par assener un coup de poing à la victime, âgée de 16 ans. Projeté au sol, et sonné, l’ado aurait tenté de se relever, mais l’agresseur l’aurait frappé à la tête et au visage avec des coups de pied.

Après avoir perdu connaissance, il a été emmené à l’hôpital André-Mignot, à Versailles, puis transféré à La Pitié-Salpêtrière, à Paris, devant l’ampleur des blessures. Le jeune homme aurait le palais fracturé, des dents cassées, et d’autres carrément enfoncées dans le palais. Vingt jours d’ITT lui ont été prescrits. La police d’Élancourt a procédé à l’interpellation de trois suspects ce mardi, parmi lesquels l’agresseur, âgé de 18 ans, qui a reconnu les faits, prétextant que la victime avait été « arrogante » pendant le match. Passé en comparution immédiate devant le tribunal de Versailles, l’agresseur a été condamné à deux ans de prison, dont seize mois de sursis.…

