UN ACCORD RUSSIE-ARABIE SUR LA PRODUCTION DE BRUT IMMINENT, DIT TRUMP WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Donald Trump a dit mercredi s'attendre à ce que la Russie et l'Arabie saoudite concluent dans les prochains jours un accord sur la production de pétrole afin de mettre fin à la guerre des prix que se livrent Moscou et Ryad qui a selon lui "ravagé" l'industrie pétrolière mondiale. "Je pense qu'ils vont régler cela dans les prochains jours (...) Elles savent toutes les deux ce qu'elles doivent faire", a dit Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison blanche, sans indiquer les raisons de son optimisme. "Dans le monde entier, l'industrie pétrolière a été ravagée", a déclaré le président américain, alors que les prix du brut ont atteint un plus haut de 18 ans. Il a ajouté vouloir que l'industrie pétrolière redevienne "comme elle était auparavant". La Russie et l'Arabie saoudite vont finir par conclure un accord "à un moment donné", a dit Donald Trump, "parce que c'est une très mauvaise situation pour la Russie, très mauvaise pour l'Arabie saoudite". Plus tôt dans la journée, le président russe Vladimir Poutine a appelé les pays producteurs et consommateurs de pétrolier à trouver une solution pour améliorer la situation sur les marchés mondiaux des hydrocarbures. (Jeff Mason; version française Jean Terzian)

