Un accord conclu pour la fin de la grève des éboueurs dans une partie de Marseille

Amoncellement de déchets en raison de la grève des employés de Polyceo dans le 2e arrondissement de Marseille, le 28 décembre 2020 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le ramassage des ordures va reprendre dans les trois arrondissements de Marseille où les déchets s'entassaient depuis près de deux semaines en raison d'une grève, après la conclusion mercredi d'un accord entre syndicats et direction, a-t-on appris de sources concordantes.

"C'est un bon consensus qui a été trouvé, mais avec dix jours de retard", s'est félicité auprès de l'AFP Patrick Rué, secrétaire Force ouvrière des agents territoriaux de la ville et de la métropole, qui a joué le rôle de "Monsieur Bons Offices" dans ce conflit, confirmant une information de La Provence.

Depuis 14 jours, les déchets s'accumulaient dans les 2e, 15e et 16 arrondissements, comptant en tout quelque 120.000 habitants, habituellement desservis par Polyceo, une filiale du groupe Derichebourg. Les représentants de la direction, joints par l'AFP, n'avaient pas répondu dans l'immédiat mercredi.

"Enfin! Fin de la #grève pour les salariés de #Derichebourg à #Marseille", s'est félicitée sur Twitter Samia Ghali, élue des 15e et 16e arrondissements et maire-adjointe de Marseille, ajoutant: "Dès ce soir, le ramassage sera effectif dans les 2e, 15e et 16e arrondissements de la Ville".

"Le travail reprend ce soir", a aussi assuré à l'AFP Laurent Casanova, secrétaire général Force ouvrière transports et logistique des Bouches-du-Rhône, se félicitant d'un "très bon accord".

Selon le syndicat FO, la direction a notamment mis en congé jusqu'à mi-janvier le directeur du site et son adjoint, dont le syndicat demandait la mutation, et prévoit un audit en janvier. L'intérim sera assuré par Emmanuel Brun, directeur général de Poly-environnement, la maison-mère de Polyceo, selon M. Casanova.

FO a également obtenu le recrutement d'un agent intérimaire, l'effacement de tous les dossiers disciplinaires, la majoration de 50% des heures supplémentaires jusqu'à la fin du ramassage des ordures accumulées pendant la grève, ainsi que l'étalement des jours de grève sur six mois, s'est félicité le syndicat.

L'accord trouvé mercredi est intervenu juste avant une audience devant le tribunal administratif de Marseille, FO attaquant en justice l'arrêté de réquisition pris par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône lundi. Quelques camions-bennes sous escorte policière avaient repris du service dès lundi soir.

"Les conditions de la reprise de la collecte ont été négociées de manière à avoir un retour à la normale pour les Marseillais le plus rapidement possible", s'est aussi félicité Roland Giberti, président du Conseil de territoire Marseille Provence, dans un communiqué.

Selon M. Casanova, la totalité des 217 salariés de Polyceo à Marseille étaient grévistes.

