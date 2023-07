information fournie par So Foot • 01/07/2023 à 13:09

Umtiti et le Barça, c’est terminé

« Big Sam » prend le large.

Samuel Umtiti et le FC Barcelone ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Dans un communiqué, publié vendredi soir, le club a annoncé s’être mis d’accord avec l’international français pour rompre son contrat. Le Barça a déclaré « exprimer sa gratitude […] et lui souhaite beaucoup de chance et de succès dans le futur. » …

TM pour SOFOOT.com