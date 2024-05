information fournie par So Foot • 01/05/2024 à 19:07

Ümraniyespor : le nouveau terrain de jeu d’Anelka

Nicolas Anelka a fait son arrivée à la direction d’Ümraniyespor, en Turquie, fin janvier. Une annonce surprenante au vu de la situation du petit club de deuxième division turque, à la lutte pour le maintien. État des lieux, entre le soutien d’Erdoğan, une ancienne décharge ou encore le développement des jeunes.

Il fait son passage devant la tribune latérale du stade d’Ümraniyespor, juste avant le coup d’envoi du match face à Kocaeli, le 22 avril dernier. Il est forcément reconnaissable entre tous avec sa carrure, son crâne impeccable, sa barbe grisonnante et son visage allongé surmonté de larges lunettes. Quelques têtes se tournent et le suivent du regard lorsqu’il monte les marches pour rejoindre sa loge, mais la plupart des spectateurs semblent habitués à sa présence. Depuis fin janvier, Nicolas Anelka, icône du football mondial, a posé ses bagages à Ümraniyespor, ce petit club de deuxième division turque situé dans la province d’Istanbul qui a dangereusement flirté toute la saison avec la zone de relégation. Pourquoi le champion d’Europe 2000 – avec le Real Madrid et les Bleus – a-t-il décidé de venir dans ce qui, de l’extérieur, a tout l’air d’une galère ?

L’ancien international français ne souhaite pas s’exprimer pour l’heure. Arrivé avec son agent Doug Pingisi, qui l’épaule au club, il explique être en phase d’observation, d’audit. Deux jours avant le match de Kocaeli, par un samedi fouetté par le vent et la pluie, il s’étonne de ne pas connaître les deux gardiens présents dans les cages : deux U20 dont les épaisses barbes laissent difficilement deviner leur âge. Pourtant, celui que tout le monde appelle « Nico » est présent à chaque entraînement et analyse attentivement son nouvel environnement avant de prendre véritablement la main la saison prochaine.…

Tous propos recueillis VF. Photos : Ümraniyespor.

Par Victor Fièvre, à Ümraniye (Turquie) pour SOFOOT.com