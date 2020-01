Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ultime séance pour les eurodéputés britanniques avant le Brexit Reuters • 29/01/2020 à 13:05









ULTIME SÉANCE POUR LES EURODÉPUTÉS BRITANNIQUES AVANT LE BREXIT BRUXELLES (Reuters) - Le représentant du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne a officiellement remis mercredi aux autorités européennes les documents formalisant le divorce tandis que les eurodéputés britanniques se préparaient à quitter Bruxelles. Les instruments de ratification du Brexit, regroupés dans un élégant porte-document bleu marine aux armes de la reine Elizabeth, ont été transmis par Tim Barrow, sourire aux lèvres, au secrétaire général du Conseil européen, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, qui a posé visage fermé devant les objectifs des photographes. Plus de trois ans et demi après le référendum du 23 juin 2016, le Royaume-Uni cessera d'être un membre de l'UE vendredi à 23h00 GMT, mais restera soumis jusqu'à la fin de l'année au moins aux règles et obligations communautaires. Un vote historique est prévu à 18h00 (17h00 GMT) au Parlement européen pour ratifier l'accord de divorce négocié entre Londres et Bruxelles après 47 ans de vie commune. Une fête d'"au revoir" sera alors donnée pour les 73 députés britanniques qui quitteront définitivement l'hémicycle. "Nous serons bien mieux dehors", a déclaré à la presse Nigel Farage, porte-voix des Brexiters, à son arrivée pour son ultime jour de travail au Parlement européen. "Loin d'être un divertissement minoritaire, l'euroscepticisme est devenu une opinion générale et établie au Royaume-Uni", a-t-il ajouté, se réjouissant de la concrétisation d'une idée qu'il a défendue depuis son entrée au Parlement européen, en 1999. Un peu plus loin, l'eurodéputée travailliste Jude Kirton-Darling, militante du maintien dans l'UE, avait du mal à retenir ses larmes. "C'est probablement le jour le plus triste de ma vie. Le Brexit s'attaque aux fondements mêmes de notre identité, c'est très triste", a-t-elle dit, portant autour du cou une écharpe rouge et bleue spécialement conçue pour l'occasion, avec à chaque extrémité les drapeaux de l'UE et du Royaume-Uni et marquée du slogan "Unis à jamais". Pourtant, l'Union Jack qui orne, avec les couleurs des autres Etats membres, les bâtiments officiels de l'UE sera retiré vendredi soir, de même que le drapeau européen flottant au-dessus de la Représentation permanente du Royaume-Uni (UKRep) à Bruxelles. Cette "UKRep" changera de nature, devenant la mission diplomatique d'un Etat étranger. A Bruxelles, certains l'ont déjà baptisée "UKmissEU", jeu de mot formé sur le nom "mission" et sur le verbe "to miss" (regretter). Tim Barrow s'apprête pour sa part à devenir ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'UE avec pour première tâche l'ouverture des négociations sur la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les deux parties disposent de moins de onze mois pour s'accorder sur les modalités de leurs échanges commerciaux mais aussi sur la coopération en matière de sécurité ou bien encore les droits de pêche. (Christian Levaux, Yves Herman et Gabriela Baczynska; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.