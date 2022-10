Ultime hommage à Lola, ses parents rejettent toute récupération

Un portrait de Lola, la collégienne assassinée, lors d'un dernier hommage qui lui est rendu à Fouquereuil, le 21 octobre 2022 dans le Pas-de-Calais ( AFP / DENIS CHARLET )

Des dizaines de personnes étaient réunies vendredi à Fouquereuil (Pas-de-Calais) pour un hommage à la petite Lola, tuée à Paris le 14 octobre, lors d'un rassemblement officiel et volontairement apolitique, ses parents rejetant fermement toute tentative de récupération.

Les habitants, dont quelques enfants, se sont succédé en silence, parfois munis de roses blanches, devant une salle dans cette commune proche de Béthune, d'où est originaire le père de Lola, pour signer le registre de condoléances.

Un portrait de la fillette, orné de nombreuses fleurs, était accroché, avec quelques mots signés par ses deux grands frères, Jordan et Thibault, présents sur place: "Tu étais le soleil de nos vies tu seras l'étoile de nos nuits".

Deux jeunes habitantes, Alyah et Chloé, 11 et 13 ans, sont venues déposer leurs dessins. "Moi je lui ai écrit un poème, ma mère m'a un peu aidée", déclare la plus jeune. Chloé a elle voulu représenter "un ange, car c'est un peu l'ange de ses parents, et la colombe pour la représenter elle dans le ciel qui veille sur ses proches".

Des personnes signent le registre de condoléances lors d'un dernier hommage à Lola, la collégienne assassinée, le 21 octobre 2022 à Fouquereuil, dans le Pas-de-Calais ( AFP / DENIS CHARLET )

"Laisser un mot, ça ne ramènera personne. Mais que les parents voient qu'ils sont soutenus, ça leur donnera de l'énergie", espère une voisine, Laetitia Sibilleau, 45 ans, accompagnée de ses deux filles vêtues de noir.

Des larmes ruissellent sur les joues de l'une d'elles, Kimberly: "Je la connaissais un peu, quand j'étais petite..."

- "Stricte intimité" -

"Ce cahier sera gardé longtemps par les parents, jusqu'à la fin de leur vie", imagine, la gorge serrée, Daniel Konieczko, un ancien capitaine de gendarmerie. "Ils vont aller puiser dans ces messages pour se remémorer leur fille et tous les gens qui l'ont aimée."

Des personnes rendent un dernier hommage à Lola, la collégienne assassinée, le 21 octobre 2022 à Fouquereuil, dans le Pas-de-Calais ( AFP / DENIS CHARLET )

Les obsèques de la fillette, tuée à l'âge de 12 ans dans des conditions tragiques puis retrouvée dans une malle, auront lieu lundi à 14H30 à Lillers (Pas-de-Calais), commune d'origine de sa mère.

La cérémonie, célébrée par l'évêque d'Arras, sera ouverte "à toutes celles et ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage", mais "l'inhumation au cimetière se fera dans la plus stricte intimité", ont précisé les parents jeudi dans un communiqué.

Gérald Darmanin sera présent sur invitation de la famille, a indiqué l'entourage du ministre de l'Intérieur, confirmant une information de BFM TV.

Des personnes rendent un dernier hommage à Lola, la collégienne assassinée, le 21 octobre 2022 à Fouquereuil, dans le Pas-de-Calais ( AFP / DENIS CHARLET )

Les circonstances de la mort de Lola et le profil de la suspecte, de nationalité algérienne et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), ont suscité de vives critiques à droite et à l'extrême droite.

Mais les parents s'opposent fermement à "toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques", comme ils l'ont souligné vendredi via un communiqué de leur avocate.

- "Respect et affection" -

La famille de la fillette "a d'abord et avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation", a déclaré vendredi le président de la République Emmanuel Macron, en marge d'un sommet européen à Bruxelles, estimant que "tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola".

En dépit des accusations de récupération, des centaines de personnes se sont réunies jeudi soir à Paris en présence d'Eric Zemmour. Certains manifestants portaient des pancartes sur lesquelles figurait le visage de la collégienne.

Le RN, qui devait dans un premier temps participer au rassemblement, a finalement organisé une minute de silence au même moment devant l'Assemblée nationale.

La députée RN du Nord, Caroline Parmentier, était présente vendredi à Fouquereuil mais "en tant que citoyenne et représentante des habitants" de sa circonscription, a-t-elle expliqué.

Le maire RN de Perpignan Louis Aliot (4e d) et la députée Michelle Martines observent une minute de silence en hommage à Lola, la collégienne assassinée, le 21 octobre 2022 devant la mairie de Perpignan ( AFP / RAYMOND ROIG )

Parallèlement, une quarantaine de personnes étaient rassemblées vendredi en fin de journée pour une minute de silence devant la mairie de Perpignan, à l'initiative du maire RN Louis Aliot.

Vendredi, des tags --"État laxiste, revanche nationaliste" et "Justice pour Lola"-- ont été découverts sur une mosquée de Pessac, près de Bordeaux, signés "Action directe identitaire", selon des photos diffusées sur Facebook par le président de la mosquée.