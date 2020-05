Ulrich Ramé : " Bien sûr que je me sens champion d'Europe "

Troisième gardien des champions d'Europe 2000, Ulrich Ramé a apporté sa pierre à l'édifice sans avoir disputé la moindre minute lors de la compétition. En participant à la vie du groupe, bien sûr, mais aussi en disputant des parties de tennis contre Fabien Barthez.

"En finale, les Italiens chambraient, parce qu'on avait pas mal de joueurs qui jouaient en Serie A..."

Après la victoire de 1998, il y a eu un contrecoup chez les joueurs qui ont gagné la Coupe du monde. Ce n'était pas de la suffisance, ils ont simplement dû prendre le temps d'assimiler leur nouveau statut. Et puis jouer contre les champions du monde a aussi boosté nos adversaires.C'était ma première sélection en match officiel, jusqu'ici je n'avais joué que des amicaux, qui plus est dans un match couperet. Donc il a fallu gérer l'émotion, rester attentif tout le long d'un match serré. En plus, je remplaçais Barthez, ce qui n'est pas rien. J'ai simplement essayé d'être efficace, sans prendre de risques.Non, parce qu'on sait que les matchs de qualification sont totalement différents de ceux du tournoi final. Il n'y avait pas plus d'inquiétude que cela.On était sûrs de nos forces. 80% des joueurs jouaient dans des tops clubs européens, et possédaient l'expérience et le vécu de la victoire de 1998. Donc ils savaient comment appréhender ce type de compétition, et avaient en tête de réaliser quelque chose d'inédit en faisant le doublé. Ce qui change par rapport à 1998, c'est qu'on est l'équipe à battre, on est attendus.