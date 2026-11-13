Ukraine-Zelensky souhaite que le prochain cycle de pourparlers porte sur des trêves

Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est réjoui jeudi soir de l'inclusion des Européens pour le prochain cycle de pourparlers avec la Russie sous l'égide des Etats-Unis et a dit espérer que ces discussions portent notamment sur des mesures de trêve et une désescalade du conflit.

S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner à Dublin, où il participait à un sommet européen, Volodimir Zelensky a souligné l'importance de cette reprise des négociations, alors que Kyiv et Moscou ont pris part en début de semaine à une première réunion trilatérale avec Washington depuis février dernier.

"Il est important que les choses se débloquent", a-t-il dit. "Nous avons décider de travailler sur toute forme de désescalade, certaines formes de trêve", a-t-il poursuivi. "J'espère que cela figurera au programme. C'est important".

L'idée d'un moratoire sur les frappes contre les infrastructures énergétiques et d'une trêve en mer Noire a été avancée à plusieurs reprises par le passé. Le président américain Donald Trump a annoncé le mois dernier une trêve énergétique entre Kyiv et Moscou qui ne s'est pas concrétisée dans la durée.

(Padraic Halpin; version française Jean Terzian)