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Ukraine-Zelensky souhaite que le prochain cycle de pourparlers porte sur des trêves
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 00:23

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Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est réjoui jeudi soir de l'inclusion des Européens pour le prochain cycle de pourparlers avec la Russie sous l'égide des Etats-Unis et a dit espérer que ces discussions portent notamment sur des mesures de trêve et une désescalade du conflit.

S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner à Dublin, où il participait à un sommet européen, Volodimir Zelensky a souligné l'importance de cette reprise des négociations, alors que Kyiv et Moscou ont pris part en début de semaine à une première réunion trilatérale avec Washington depuis février dernier.

"Il est important que les choses se débloquent", a-t-il dit. "Nous avons décider de travailler sur toute forme de désescalade, certaines formes de trêve", a-t-il poursuivi. "J'espère que cela figurera au programme. C'est important".

L'idée d'un moratoire sur les frappes contre les infrastructures énergétiques et d'une trêve en mer Noire a été avancée à plusieurs reprises par le passé. Le président américain Donald Trump a annoncé le mois dernier une trêve énergétique entre Kyiv et Moscou qui ne s'est pas concrétisée dans la durée.

(Padraic Halpin; version française Jean Terzian)

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