Ukraine-Zelensky se dit prêt à organiser des élections
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 20:33

Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est dit prêt mardi à organiser des élections et a appelé les Etats-Unis et les partenaires européens de l'Ukraine à garantir la sécurité du processus électoral alors que le pays est en guerre.

Si la sécurité est garantie, les élections pourraient avoir lieu dans un délai de 60 à 90 jours, a-t-il déclaré aux journalistes.

Le dirigeant ukrainien a ajouté qu'il demanderait au Parlement de préparer tout texte de loi nécessaire pour prévoir la tenue des élections, l'Ukraine étant soumise à la loi martiale.

(Olena Harmash; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
